Gemma Galgani e l’addio a Uomini e donne: parla Gianni Sperti (Di lunedì 10 maggio 2021) Sul possibile addio di Gemma Galgani da Uomini e donne parla l’opinionista Gianni Sperti che sembra non avere dubbi E’ da settimane ormai che si parla di un possibile addio di Gemma Galgani da Uomini e donne. La dama del trono over, potrebbe quest’anno abbandonare per sempre il programma della De Filippi dopo le numerose richieste da parte dei telespettatori. Da casa, sono in tanti ad essere stanchi della presenza della donna nel programma e a chiede a Maria un cambio “della guardia”. Gemma è una presenza fissa da più di 10 anni e proprio grazie a lei che gli ascolti del format almeno fino a poco tempo fa erano alle stesse. Ma cosa succederà dalla ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Sul possibile addio didal’opinionistache sembra non avere dubbi E’ da settimane ormai che sidi un possibile addio dida. La dama del trono over, potrebbe quest’anno abbandonare per sempre il programma della De Filippi dopo le numerose richieste da parte dei telespettatori. Da casa, sono in tanti ad essere stanchi della presenza della donna nel programma e a chiede a Maria un cambio “della guardia”.è una presenza fissa da più di 10 anni e proprio grazie a lei che gli ascolti del format almeno fino a poco tempo fa erano alle stesse. Ma cosa succederà dalla ...

Advertising

rosyb98 : @mirancimm Leggila con la classica voce del sess0 di Gemma Galgani che mettono in sottofondo ai promo Sammontana ahah - Faccioquelloch2 : Finalmente una puntata intera senza Gemma Galgani. Che bellezza!!!! La pace! #uominiedonne - marta0167899 : RT @iOpinionistaWeb: Non si è emozionata nemmeno Gemma Galgani per questa scelta. E questo la dice lunga #uominiedonne - annakiara119 : RT @iOpinionistaWeb: Non si è emozionata nemmeno Gemma Galgani per questa scelta. E questo la dice lunga #uominiedonne - gbenny9699 : RT @iOpinionistaWeb: Non si è emozionata nemmeno Gemma Galgani per questa scelta. E questo la dice lunga #uominiedonne -