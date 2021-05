Gears e non solo! The Coalition lavora a più progetti next-gen su Unreal Engine 5 (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo sviluppatore di Gears 5, The Coalition, ha annunciato oggi di aver avviato il processo di transizione dello sviluppo a Unreal Engine 5, che verrà utilizzato per "nuovi progetti nei prossimi anni". In un messaggio sul sito web ufficiale di Gears, il team ha spiegato di essere "entusiasta di iniziare a spostare le nostre risorse verso lo sviluppo di nuova generazione", ringraziando "tutti i fan là fuori che hanno intrapreso questo viaggio con noi" fino ad ora. "Mentre guardiamo ai giochi futuri, siamo entusiasti di iniziare a spostare le nostre risorse verso lo sviluppo di nuova generazione utilizzando Unreal Engine 5. Gears of War è sempre stato in prima linea nello sviluppo di Unreal Engine, come ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo sviluppatore di5, The, ha annunciato oggi di aver avviato il processo di transizione dello sviluppo a5, che verrà utilizzato per "nuovinei prossimi anni". In un messaggio sul sito web ufficiale di, il team ha spiegato di essere "entusiasta di iniziare a spostare le nostre risorse verso lo sviluppo di nuova generazione", ringraziando "tutti i fan là fuori che hanno intrapreso questo viaggio con noi" fino ad ora. "Mentre guardiamo ai giochi futuri, siamo entusiasti di iniziare a spostare le nostre risorse verso lo sviluppo di nuova generazione utilizzando5.of War è sempre stato in prima linea nello sviluppo di, come ...

