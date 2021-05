Gaza | le immagini subito dopo il bombardamento israeliano nel nord della Striscia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministeroSanità di Hamas aha annunciato la morte “di 9 persone, tra queste 3 bambini“, durante gli attacchi di Israele nelche hanno avuto come obiettivo, tra gli altri, anche miliziani a bordo di una motocicletta. Non si hanno al momento commenti o conferme da parte dell’esercito. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato la morte di tre bambini palestinesi a, ma hanno affermato che la causa del loro decesso è un errore nel lancio di un razzo partito dall’enclave palestinese. A riferirlo l’emittente televisiva Channel 12, spiegando che i tre bambini hanno perso la vita per un lancio “che è andato storto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.