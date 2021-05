Gasperini sarà in panchina per il finale di stagione: decisione sulla squalifica rinviata (Di lunedì 10 maggio 2021) Giampiero Gasperini concluderà la stagione sulla panchina dell’Atalanta. È quanto emerge dal comunicato del Tribunale Nazionale Antidoping: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza“. L’allenatore dei nerazzurri era stato deferito dalla Procura Antidoping”per aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Giampieroconcluderà ladell’Atalanta. È quanto emerge dal comunicato del Tribunale Nazionale Antidoping: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero(tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza“. L’allenatore dei nerazzurri era stato deferito dalla Procura Antidoping”per aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini sarà Atalanta: niente squalifica per Gasperini, in panchina contro Juve e Milan Invece Gasperini potrà regolarmente essere in panchina nelle ultime tre giornate di campionato con ... A questo punto è probabile che l'eventuale sanzione sarà scontata nella prossima stagione. IL ...

Cobolli Gigli: 'Sostituirei Pirlo con Gasperini. Via Paratici, Nedved, Ronaldo' Credo che il nuovo presidente non ci sarà, perché Agnelli ha dimostrato per nove anni di essere un ... GASPERINI - 'Faccio un nome che non è venuto in mente a me, ma ad un vostro collega con cui ho ...

