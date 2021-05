Gasperini, oggi l’udienza al tribunale antidoping: cosa rischia, la richiesta della Procura (Di lunedì 10 maggio 2021) Giornata cruciale per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta. oggi, lunedì 10 maggio, è infatti in programma l’udienza presso il tribunale Nazionale antidoping in cui l’allenatore della Dea dovrà rispondere in merito al diverbio con un ispettore antidoping durante un controllo a sorpresa a Zingonia risalente allo scorso 7 febbraio. La Procura contesta a Gasperini la violazione dell’articolo 3.3, quello legato alla “condotta offensiva” per aver “inveito contro l’intero sistema antidoping interrompendo il test in corso su un giocatore”. L’allenatore ha rifiutato di patteggiare 10 giorni di squalifica e così l’accusa ha chiesto 20 giorni di stop. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Giornata cruciale per Gian Pieroe l’Atalanta., lunedì 10 maggio, è infatti in programmapresso ilNazionalein cui l’allenatoreDea dovrà rispondere in merito al diverbio con un ispettoredurante un controllo a sorpresa a Zingonia risalente allo scorso 7 febbraio. Lacontesta ala violazione dell’articolo 3.3, quello legato alla “condotta offensiva” per aver “inveito contro l’intero sistemainterrompendo il test in corso su un giocatore”. L’allenatore ha rifiutato di patteggiare 10 giorni di squalifica e così l’accusa ha chiesto 20 giorni di stop. SportFace.

