Gasperini | il tribunale antidoping rinvia la sentenza

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora un giorno di attesa per Gian Piero Gasperin i e per l'Atalanta. IlNazionalesi è infatti riservato la decisione in merito al deferimento dell'allenatore nerazzurro e alla ...

Advertising

SkySport : Gasperini, terminata l'udienza al Tribunale nazionale antidoping: sentenza attesa martedì - ILOVEPACALCIO : #Gasperini: domani la sentenza del Tribunale Nazionale #Antidoping - Ilovepalermocalcio - gilnar76 : Gasperini, udienza al Tribunale ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - emamarro : RT @SkySport: Gasperini, terminata l'udienza al Tribunale nazionale antidoping: sentenza attesa martedì - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: Sky - Terminata l'udienza al Tribunale antidoping per Gasperini: domani la sentenza -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini tribunale

Ancora un giorno di attesa per Gian Piero Gasperin i e per l'Atalanta. IlNazionale Antidoping si è infatti riservato la decisione in merito al deferimento dell'... quando, che a ...Lunedì 10 maggio si è tenuta l'udienza davanti alNazionale Antidoping per il tecnico nerazzurro, accusato di "condotta offensiva" nei confronti di un ispettore antidoping a Zingonia domenica 7 febbraio. Il collegio si è riservato, la ...Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - E' durato poco più di un'ora il dibattimento tra Gian Piero Gasperini e il Tribunale nazionale antidoping, dopo che il procuratore Pierfilippo Laviani aveva chiesto 20 gi ...Oggi pomeriggio Gian Piero Gasperini è stato sentito dal Tribunale Nazionale Antidoping, chiamato a difendersi dall'accusa di aver interrotto un controllo antidoping a sorpresa il ...