Galli esalta Vlahovic | “Meglio di lui in Europa ci sono solo Lewandowski e Haaland”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Giovanni, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato così diai microfoni di Lady Radio: “La partita con la Lazio mi è piaciuta, ho visto forse la miglior Fiorentina da un anno e mezzo a questa parte.Un voto a? In questo momento più forti di lui inci. Non gli do 10, perché nel primo tempo poteva gestireun contropiede per Bonaventura. Ma per il resto è stato perfetto, mi ha galvanizzato. Mi sembra che la Fiorentina abbia iniziato un certo tipo di percorso perché ha trovato chi, là davanti, la fa giocare bene. Se chiedesse 5 milioni? Io glieli darei!”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.