Gabrielle Caunesil | moglie di Riccardo Pozzoli | è incinta | “Per anni ho odiato la festa della mamma”

(Di lunedì 10 maggio 2021)di, ha rivelato di esseree ha raccontato il dramma da lei vissuto a causa dell’infertilità.è una mofrancese,dell’ex fidanzato di Chiara Ferragni,. Oggi i due aspettano il loro primo bebè (in arrivo a novembre 2021) e nel post con cui hanno dato il gioioso annuncio la moha rivelato di aver sofferto per molto tempo prima di riuscire finalmente ad avere questa gravidanza. A causa dell’endometriosi e di un tumore all’ovaio i medici le avrebbero detto che non avrebbe potuto avere figli. “Ad ottobre 2021, 3 giorni dopo il mio 30esimo compleanno ho scoperto di ...

La notizia giusta per inaugurare la settimana è quella di una nuova, attesissima, speratissima, vita che arriva. A dare l'annuncio è stata la modella francese di 28 anni, con un dolce post su Instagram in cui ha ufficialmente dichiarato che lei e il marito Riccardo Pozzoli stanno aspettando un figlio . Riccardo Pozzoli , imprenditore che a soli 22 ...Riccardo Pozzoli oggi è sposato con, una modella francese. Per anni hanno cercato di avere figli, ma purtroppo questi non arrivavano a causa di un problema di sapute: l'endometriosi e la successiva scoperta di un ...Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, ha svelato di essere incinta e ha raccontato il dramma a lei causato dall'infertilità.Riccardo Pozzoli, ex storico fidanzato di Chiara Ferragni, ha annunciato sui social che diventerà presto papà. chiara ferragni con l'ex riccardo pozzoli. Molti ricorderanno sicu ...