Funerale di Luana, il vescovo: «Inaccettabili i corpi straziati sul lavoro». L'omaggio di Monica Guerritore (Di lunedì 10 maggio 2021) Invoca un cambiamenrto culturale, monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, celebrando il Funerale di Luana D'Orazio, 22enne madre di un bambino di 5 anni, morta schiacciata nell'orditoio di Oste di Montemurlo. Alla cerimonia funebre ha partecipato anche la titolare della ditta tessile, Luana Coppini, dove è avvenuto l'incidente mortale, insieme ai colleghi di lavoro. Monica Guerritore ha portato l'omaggio del mondo dello spettacolo L'articolo proviene da Firenze Post.

