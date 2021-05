Fulham-Burnley (lunedì, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ultima chiamata per i Cottagers (Di lunedì 10 maggio 2021) A quattro partite dalla fine, il Fulham è a nove punti dal Burnley e dalla possibile salvezza. Al momento la squadra di Scott Parker si trova a -4 nel calcolo della differenza reti rispetto a quella di Sean Dyche, ma è chiaro che vincendo questa potrebbe ridurre il gap, eguagliare o anche superare i rivali, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 10 maggio 2021) A quattro partite dalla fine, ilè a nove punti dale dalla possibile salvezza. Al momento la squadra di Scott Parker si trova a -4 nel calcolo della differenza reti rispetto a quella di Sean Dyche, ma è chiaro che vincendo questa potrebbe ridurre il gap, eguagliare o anche superare i rivali, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Premier League: Fulham-Burnley LIVE: Fulham-Burnley (calcio d'inizio alle ore 21) è il... - infobetting : Fulham-Burnley (lunedì, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. - AlexMCM : Gara che potrebbe riservare delle insidie quella tra Fulham e Burnley. Ospiti che potrebbero chiudere il discorso s… - blab_live : #PremierLeague, #FULBUR @FulhamFC @BurnleyOfficial i Cottagers possono soltanto vincere per sperare. Probabili for… - Marathonbet_IT : Ultima chiamata per il #Fulham, obbligato a battere il #Burnley per sperare nella salvezza (ore 21). Scopri la… -