Francesca Pascale, 20 milioni di buonuscita ed un milione l'anno "liquidata da Berlusconi come una colf" (Di lunedì 10 maggio 2021) Francesca Pascale lascia Forza Italia e si mette a coltivare cannabis con le ex detenute: ecco come ha commentato la notizia il suo ex compagno Silvio Berlusconi. Francesca Pascale dichiara di voler aprire un'azienda agricola per la coltivazione e la lavorazione della cannabis light, dopo essersi allontanata da Forza Italia (e da Silvio Berlusconi). A L'articolo proviene da Leggilo.org.

