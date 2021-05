Francesca Lodo è l’eliminata della sedicesima puntata de “L’Isola Dei Famosi” (Di martedì 11 maggio 2021) Francesca Lodo è l’eliminata della puntata appena conclusasi de “L’Isola Dei Famosi”: la showgirl è stata sconfitta al televoto da Fariba Teherani ed Emanuela Titocchia. il suo “bacio di Giuda” è arrivato ad Andrea Cerioli, acquisendo così il primo voto per le nomination La serata procede con Isolde Kostner che ha scelto i tre naufraghi secondo lei non meritevoli di continuare l’avventura nel reality. L’ex campionessa di sci ha fatto i nomi di Valentina Persia, Roberto Ciufoli ed Awed. Il tris di naufraghi scelti dalla leader ha avuto la possibilità di sfidarsi con gli altri concorrenti in tre manches, dove la posta in palio è la nomination per la sconfitta. Nella prima prova si sono dati battaglia Awed ed Emanuela Tittocchia che ha visto trionfare lo youtuber ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021)appena conclusasi de “Dei”: la showgirl è stata sconfitta al televoto da Fariba Teherani ed Emanuela Titocchia. il suo “bacio di Giuda” è arrivato ad Andrea Cerioli, acquisendo così il primo voto per le nomination La serata procede con Isolde Kostner che ha scelto i tre naufraghi secondo lei non meritevoli di continuare l’avventura nel reality. L’ex campionessa di sci ha fatto i nomi di Valentina Persia, Roberto Ciufoli ed Awed. Il tris di naufraghi scelti dalla leader ha avuto la possibilità di sfidarsi con gli altri concorrenti in tre manches, dove la posta in palio è la nomination per la sconfitta. Nella prima prova si sono dati battaglia Awed ed Emanuela Tittocchia che ha visto trionfare lo youtuber ...

