Foto – Per Sky la Juve è in Champions, la foto fa il giro del web (Di lunedì 10 maggio 2021) La Juve in zona Champions League a 72 punti, è la grafica totalmente errata di Sky. La foto della classifica sbagliata ha fatto immediatamente il giro del web con tanti commenti dei tifosi delle altre squadre. Tra umorismo e qualche sottolineatura piccata, i tifosi hanno detto: “Questi di Sky proprio non vogliono rinunciare a vedere la Juventus in Champions League”. Già nella giornata di ieri, alla fine del primo tempo di Juventus-Milan, Sky aveva sbagliato una grafica in favore dei bianconeri riportando la Juve in vantaggio per 1-0 sul Milan, mentre alla fine la partita è finita 0-3. Questa volta ad essere sbagliata è la grafica di Sky relativa alla classifica della Serie A con la Juve in zona ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) Lain zonaLeague a 72 punti, è la grafica totalmente errata di Sky. Ladella classifica sbagliata ha fatto immediatamente ildel web con tanti commenti dei tifosi delle altre squadre. Tra umorismo e qualche sottolineatura piccata, i tifosi hanno detto: “Questi di Sky proprio non vogliono rinunciare a vedere lantus inLeague”. Già nella giornata di ieri, alla fine del primo tempo dintus-Milan, Sky aveva sbagliato una grafica in favore dei bianconeri riportando lain vantaggio per 1-0 sul Milan, mentre alla fine la partita è finita 0-3. Questa volta ad essere sbagliata è la grafica di Sky relativa alla classifica della Serie A con lain zona ...

