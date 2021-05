Forte maltempo al Centro Nord | quasi estate al Sud | previsioni meteo di martedì 11 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo un fine settimana (e buona parte del lunedì) caratterizzati da tempo stabile e soleggiato, l’Italia verrà investita da una perturbazione molto intensa. Le prime aree interessate saranno quelle settentrionali (prima Ovest e poi Est), poi ilsi sposterà anche al. Nella prima parte della giornata piogge diffuse sul-Ovest, Veneto, Trentino Alto, Adige, Emilia occidentale e Toscana. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche al Lazio, Umbria e Marche; la sera piogge in arrivo anche nel resto dele sulla Campania, si intensificheranno sul-Est. Non si escludono locali rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia attesi potranno risultare localmente abbondanti, in particolare suldel Piemonte, Liguria, su molte aree della Lombardia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Forte maltempo

Le previsioni al Nord Giornata dicon piogge, rovesci e isolati temporali. Allerta per possibili precipitazioni molto intense. Temperature in calo di molto gradi con valori diurni ...I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensità, frequente attività elettrica e forti ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...Condividi questo articolo:Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Una graduale intensificazione dei venti sul nodo idraulico di Milano è prevista a partire dalla serata di oggi, lunedì 10 maggio. Per questo, il ...Maltempo, allerta meteo arancione sul Nord Italia: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale ...