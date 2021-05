Formazioni ufficiali Pescara-Salernitana | Serie B 2020 2021

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ledi, match della trentottesima giornata di. Tutto in novanta minuti per la squadra ospite che con una vittoria approderebbe inA direttamente senza passare dai playoff. Ecco le sceltedei due tecnici in una gara contrassegnata dall’alta tensione dopo l’aggressione ai danni della figlia di Grassadonia. Le: Fiorillo, Odgaard, Valdifiori, Volta, Masciangelo, Capone, Guth, Omeonga, Sorensen, Ceter, Machin: Belec, Jaroszynski, Mantovani, Gondo, Tutino, Di Tacchio, Casasola, Gyomber, Bogdan, Capezzi, Kiyine SportFace.

PESCARA - SALERNITANA PESCARA (4 - 3 - 2 - 1, da confermare) : Fiorillo; Guth, Volta, Sorensen, Nzita; Busellato, Valdifiori, Machin; Vokic, Capone; Odgaard. All. Grassadonia