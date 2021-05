Foggia squalificato, Paratici graziato: in Italia non cambia mai nulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Pasquale Foggia direttore sportivo del Benevento squalificato fino a fine campionato (25 maggio 2021) dal Giudice sportivo. Stangata per Foggia che dopo la partita Benevento-Cagliari si era scagliato contro Mazzoleni, responsabile del Var, che aveva annullato un rigore concesso da Doveri al Benevento. Foggia in un video dice a Mazzoleni di avere la coscienza sporca. Il Giudice sportivo ha inoltre scritto nel referto della squalifica di Foggia: Per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) Pasqualedirettore sportivo del Beneventofino a fine campionato (25 maggio 2021) dal Giudice sportivo. Stangata perche dopo la partita Benevento-Cagliari si era scagliato contro Mazzoleni, responsabile del Var, che aveva anto un rigore concesso da Doveri al Benevento.in un video dice a Mazzoleni di avere la coscienza sporca. Il Giudice sportivo ha inoltre scritto nel referto della squalifica di: Per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si ...

