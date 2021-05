Flavio Insinna in Don Matteo 13? Il ritorno del Capitano Anceschi vicino all’ufficialità

(Di lunedì 10 maggio 2021) Manca ancora l’ufficialità, però ben presto i fan potrebbero vederein Don13. La notizia del possibile (e auspicato)è stata lanciata da Bubino Blog. Del resto, l’attore e conduttore televisivo non ha mai nascosta il suo desiderio di poter tornare, un giorno, a vestire i panni delnella longeva fiction di Rai1. Ruolo che ha ricoperto in passato per cinque stagioni. Ildisi aggiunge a quello già gradito di Simone Montedoro, che lo scorso anno ha interpretato di nuovo ilTommasi in un episodio della dodicesima stagione – una magra consolazione per i fan, i quali speravano di vederlo in più puntate. Ovviamente, la trama di Don13, così ...

... avverrà i primi di giugno come L'Eredità dio proseguirà fino a fine mese come tutte le altre trasmissioni? Ciò che si sa per certo è che, come negli anni passati, dalle 20:35 alle 21:...L'Eredità finisce il 6 giugno:pronto a raddoppiare con la conduzione de Il pranzo è servito Ultime settimane di messa in onda quelle in corso per L'Eredità: il seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto da ...Il pranzo è servito, popolare gioco a premi televisivo, tornerà in onda su Rai1 nell'estate 2021. Dopo molti anni di assenza, il programma tornerà in Tv e ...Nuove indiscrezioni sul futuro del conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo. Amadeus ha un florido sentiero in Rai ...