Flavio Insinna, arriva l’annuncio ufficiale: fan al settimo cielo (Di lunedì 10 maggio 2021) Flavio Insinna, arriva l’annuncio ufficiale: quali sono i programmi del popolare conduttore romano per il prossimo futuro? Davvero un momento d’oro per Flavio Insinna che diventerà sempre di più il vero volto di Rai Uno, per la gioia dei suoi fan. Ancora per un mese sarà al timone de ‘L’eredità‘ prima di concludere il ciclo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021): quali sono i programmi del popolare conduttore romano per il prossimo futuro? Davvero un momento d’oro perche diventerà sempre di più il vero volto di Rai Uno, per la gioia dei suoi fan. Ancora per un mese sarà al timone de ‘L’eredità‘ prima di concludere il ciclo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: L'EREDITÀ: FLAVIO INSINNA CONFERMATO NEL PRESERALE DI RAI1 PER LA PROSSIMA STAGIONE - MMastrantuono : RT @bubinoblog: L'EREDITÀ: FLAVIO INSINNA CONFERMATO NEL PRESERALE DI RAI1 PER LA PROSSIMA STAGIONE - bubinoblog : L'EREDITÀ: FLAVIO INSINNA CONFERMATO NEL PRESERALE DI RAI1 PER LA PROSSIMA STAGIONE - grifondonio : Convinto stesse facendo una videocall con Flavio Insinna - infoitcultura : Flavio Insinna ‘ruba’ il posto a Serena Bortone? Cambia tutto -