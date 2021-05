Fiorentina, Venuti: «CR7 l’avversario più forte. La maglia viola per me…» (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, parla della sua carriera: ecco le parole tra gli avversari ed il senso di appartenenza Lorenzo Venuti ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Le sue parole. Fiorentina – «Giocare per la Fiorentina rappresenta un senso di responsabilità enorme. Sono fiorentino, e quando indosso questa maglia cerco sempre di raggiungere i migliori risultati possibili». ATTACCANTI – «Per la carriera che ha fatto Cristiano Ronaldo è sicuramente il calciatore più forte contro cui io abbia mai giocato. Batistuta o Toni? Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente l’argentino mentre Luca sì quindi dico lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzo, difensore della, parla della sua carriera: ecco le parole tra gli avversari ed il senso di appartenenza Lorenzoha parlato ai canali ufficiali della. Le sue parole.– «Giocare per larappresenta un senso di responsabilità enorme. Sono fiorentino, e quando indosso questacerco sempre di raggiungere i migliori risultati possibili». ATTACCANTI – «Per la carriera che ha fatto Cristiano Ronaldo è sicuramente il calciatore piùcontro cui io abbia mai giocato. Batistuta o Toni? Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente l’argentino mentre Luca sì quindi dico lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

