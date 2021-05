Finale Champions League: problemi per Londra, ipotesi Portogallo (Di lunedì 10 maggio 2021) La Finale di Champions League potrebbe giocarsi ancora in Portogallo: problemi per Londra, salgono le quotazioni di Lisbona e Porto La Finale di Champions League potrebbe disputarsi in Portogallo. È questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista Alessandro Alciato, che considera in pole Lisbona e Porto come sede del match tra Manchester City e Chelsea. Niente Istanbul e nemmeno Londra, che nelle scorse ore risultava essere l’ipotesi favorita. La UEFA ha però riscontrato difficoltà organizzative per quanto riguarda la città britannica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladipotrebbe giocarsi ancora inper, salgono le quotazioni di Lisbona e Porto Ladipotrebbe disputarsi in. È questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista Alessandro Alciato, che considera in pole Lisbona e Porto come sede del match tra Manchester City e Chelsea. Niente Istanbul e nemmeno, che nelle scorse ore risultava essere l’favorita. La UEFA ha però riscontrato difficoltà organizzative per quanto riguarda la città britannica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

