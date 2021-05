FIFA 21: TOTS Super Lig – Annunciato il Team Of The Season (Di lunedì 10 maggio 2021) Una nuova Squadra della stagione per FIFA 21 è stata annunciata da EA Sports. Il Team OF The Season della Super Lig sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di Lunedi 10 Maggio. Dal roster dei giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni è stata stilata una lista, da cui EA Sports ha selezionato una rosa di quindici calciatori. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 10 maggio 2021) Una nuova Squadra della stagione per21 è stata annunciata da EA Sports. IlOF ThedellaLig sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di Lunedi 10 Maggio. Dal roster dei giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni è stata stilata una lista, da cui EA Sports ha selezionato una rosa di quindici calciatori. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social ...

