FIFA 21: Obiettivi Jose Sosa TOTS – Requisiti (Di lunedì 10 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione TOTS di Jose Sosa per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La promo dedicata ai TOTS è l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta del centrocampista argentino che milita nel Fenerbahce completando gli Obiettivi disponibili in FUT 21. Formazione Super Lig: Fornisci assist con dei giocatori della Süper Lig in 4 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore ( o Rivals ). Abilità Storiche: Segna in 2 partite Squad Battles differenti a livello Campione o superiore (o Rivals) usando giocatori con minimo abilità 4 stelle skill. Super Rosa: Segna con un tiro di ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 10 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La promo dedicata aiè l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta del centrocampista argentino che milita nel Fenerbahce completando glidisponibili in FUT 21. Formazione Super Lig: Fornisci assist con dei giocatori della Süper Lig in 4 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore ( o Rivals ). Abilità Storiche: Segna in 2 partite Squad Battles differenti a livello Campione o superiore (o Rivals) usando giocatori con minimo abilità 4 stelle skill. Super Rosa: Segna con un tiro di ...

