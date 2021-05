Fiat 500 Elettrica | la migliore auto ecologica del momento

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) La500è una delle miglioriecologiche mai prodotte al mondo. Stellantis è già con un piede nel futuro. La500 è da sempre il fiore all’occhiello della casamobilistica(oggi gruppo italo-francese Stellantis). Da diverse generazioni il suo stile e le sue dimensioni sono state modificate, ma non il suo fascino, ormai diventato un cult. Ed oggi la500è destinata a creare una nuova rivoluzione tra le piccole vetture ad emissione zero. Come si ricorderà la prima 500 venne presentata in Italia nel 1957 e fu subito un successo per la casa torinese. Grazie a lei l’intera Italia post-Seconda Guerra Mondiale e in pieno boom economico venne motorizzata. Nel 2007 l’ennesima rivoluzione: una city car che però ...