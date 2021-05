FI, Calabria: Roma è priorità, bene Gelmini su commissione ministeriale (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “La commissione ministeriale su Roma Capitale istituita dal ministro Gelmini e’ un importante segnale d’attenzione alla citta’, anche in vista del percorso che stiamo compiendo in commissione Affari costituzionali alla Camera per cambiare l’architettura dei poteri di Roma”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice della pdl costituzionale sui poteri di Roma Capitale. “Questo e’ il segno del contributo concreto che Forza Italia sta portando al governo e a Roma, che puo’ e deve essere messa in condizione di competere alla pari con le altre capitali europee. Proprio per questo, ci auguriamo che sia discussa quanto prima la nostra mozione finalizzata ad aumentare le risorse destinate ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)– “LasuCapitale istituita dal ministroe’ un importante segnale d’attenzione alla citta’, anche in vista del percorso che stiamo compiendo inAffari costituzionali alla Camera per cambiare l’architettura dei poteri di”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia, relatrice della pdl costituzionale sui poteri diCapitale. “Questo e’ il segno del contributo concreto che Forza Italia sta portando al governo e a, che puo’ e deve essere messa in condizione di competere alla pari con le altre capitali europee. Proprio per questo, ci auguriamo che sia discussa quanto prima la nostra mozione finalizzata ad aumentare le risorse destinate ...

