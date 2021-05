Ferrari 812, il nuovo gioiello della casa di Maranello (Di lunedì 10 maggio 2021) Ecco la 812 Competizione, edizione speciale della Ferrari 812 Superfast , una versione rielaborata della GT V12 6.5 l a motore anteriore della casa del cavallino rampante. Questa edizione a tiratura limitata registra significative soluzioni tecniche un po’ in tutti i comparti: dall’aerodinamica alla meccanica, dal propulsore al cambio. Numerosi, dunque, i dettagli perfezionati per riuscire a spremere ulteriori 30 CV al modello presentato appena nel 2017, e garantire che questo surplus di potenza non sottoponesse a stress un po’ tutti i distretti della vettura. Risultato: questa 812 Competizione, nelle versioni coupé e convertibile, mostra entrambi i sintomi della notissima sindrome Ferrari: velocità e bellezza. Certo, parlando di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021) Ecco la 812 Competizione, edizione speciale812 Superfast , una versione rielaborataGT V12 6.5 l a motore anterioredel cavallino rampante. Questa edizione a tiratura limitata registra significative soluzioni tecniche un po’ in tutti i comparti: dall’aerodinamica alla meccanica, dal propulsore al cambio. Numerosi, dunque, i dettagli perfezionati per riuscire a spremere ulteriori 30 CV al modello presentato appena nel 2017, e garantire che questo surplus di potenza non sottoponesse a stress un po’ tutti i distrettivettura. Risultato: questa 812 Competizione, nelle versioni coupé e convertibile, mostra entrambi i sintominotissima sindrome: velocità e bellezza. Certo, parlando di ...

