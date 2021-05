Fermato dai poliziotti a notte fonda: 'Non ho mai preso la patente ma sono meglio di tanti altri a guidare uno scooter' (Di lunedì 10 maggio 2021) ANCONA - Multe, sanzioni e anche spiegazioni assai variegate. Continuano i controlli di prevenzione dei reati sul territorio e volti al rispetto delle norme anti covid . I controlli congiunti con le ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 maggio 2021) ANCONA - Multe, sanzioni e anche spiegazioni assai variegate. Continuano i controlli di prevenzione dei reati sul territorio e volti al rispetto delle norme anti covid . I controlli congiunti con le ...

Advertising

MaddalenaLuigi5 : RT @Marco_dreams: Aprile 1945: il coraggioso e audace Benito Mussolini viene fermato dai partigiani a Dongo durante il tentativo di fuga. A… - ParmaDaily : Ruba l’auto all’amico, ma viene subito fermato dai Carabinieri: denunciato un 27enne - paoloparenti9 : RT @Marco_dreams: Aprile 1945: il coraggioso e audace Benito Mussolini viene fermato dai partigiani a Dongo durante il tentativo di fuga. A… - 24emilia : #Reggiolo. Fermato dai carabinieri con un coltello nel marsupio: denunciato - erretti42 : @alberico1io Dissento. C’era poco da fare, il Pd era in buona parte d’accordo con Renzi, non lo ha fermato e non si… -