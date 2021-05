(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Affinché il ricordo del suo sorriso possa continuare ad illuminare questi luoghi” è questa la frase scelta per larossa che sarà installata, domani, martedì 11 maggio, a mezzogiorno, a Piazzale Molo Pisacane, (interno Porto di) per ricordare, la giovane mamma che a 39 anni è stata ammazzata crudelmente dal marito nella notte tra il 12 ed il 13 marzo scorso”. La UIL Campania insieme all’Autorità Portuale, con la presenza delle istituzioni campane, installeranno laa pochi passi dal sindacato e dall’ufficio dove lavoravaaffinché tutti conoscano la sua storia, affinché tutti ricordino lei e tutte le altre donne morte assassinate da chi diceva di amarle. Larossa sarà dipinta, dall’artista ...

Advertising

anteprima24 : ** Femminicidio #Napoli: una panchina per Ornella Pinto ** - francypar71 : #Napoli Femminicidio a San Paolo Bel Sito, Ylenia uccisa dal corteggiatore sotto Tso - fabiopi1000 : RT @Michele02828265: Ennesimo femminicidio Napoli, Ylenia Lombardo è stata uccisa: fermato un 36enne - Vitiello84Tony : #Tajani Ieri a Napoli, oggi a Torino #femminicidio - PercuocoIt : RT @RassegnaZampa: #femminicidio #Napoli, Ylenia sfuggita alle violenze dell'ex marito e trucidata in casa da un altro uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Napoli

ilmessaggero.it

IL DELITTOa San Paolo Bel Sito,Ylenia uccisa dal corteggiatore... LA SICUREZZA, arrestato marito violento: calci e pugni alla porta di casa...... (interno Porto) la UIL Campania e l'Autorita' Portuale di, installeranno una panchina rossa per ricordare Ornella Pinto e tutte le donne vittime di. Una panchina rossa in memoria ...“Con la panchina non solo vogliamo ricordare Ornella e tutte quelle donne vittime di femminicidio, ma rinnovare il nostro ... e alle camere sindacali e con il sostegno dell’Api Napoli, ha trasformato ...SAN PAOLO BELSITO – Non è stato convalidato il fermo di indiziato di delitto per il 38enne accusato dell’omicidio di Ylenia Lombardo, la donna di 33 anni uccisa e trovata semicarbonizzata nel proprio ...