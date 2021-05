Farmaci, Gsk: Commissione Ue approva anti-nefrite lupica attiva per adulti (Di lunedì 10 maggio 2021) GlaxoSmithKline plc (Gsk) ha annunciato oggi che la Commissione europea ha approvato l’uso esteso di Benlysta* (belimumab) per via endovenosa e sottocutanea in combinazione con terapie immunosoppressive di base per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica attiva (Ln) in Europa, oltre al lupus sistemico eritematoso (Les. L’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Ue segue la recente approvazione per l’analoga indicazione estesa di Ln negli Stati Uniti. “La nefrite lupica attiva, che causa infiammazione ai reni – ricorda Hal Barron, direttore scientifico e presidente R&D Gsk – è una delle conseguenze più gravi del lupus eritematoso sistemico e si verifica in più di 1 milione di pazienti in tutto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) GlaxoSmithKline plc (Gsk) ha annunciato oggi che laeuropea hato l’uso esteso di Benlysta* (belimumab) per via endovenosa e sottocutanea in combinazione con terapie immunosoppressive di base per il trattamento di pazienticon(Ln) in Europa, oltre al lupus sistemico eritematoso (Les. L’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Ue segue la recentezione per l’analoga indicazione estesa di Ln negli Stati Uniti. “La, che causa infiammazione ai reni – ricorda Hal Barron, direttore scientifico e presidente R&D Gsk – è una delle conseguenze più gravi del lupus eritematoso sistemico e si verifica in più di 1 milione di pazienti in tutto ...

