(Di lunedì 10 maggio 2021) Tra le new entry del famoso game show di Canale 5, Avanti un altro, c’è la Bona Sorte mora, interpretata dalla bellissima modella. Ogni volta che compare nello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti la ragazza lascia il pubblico da casa completamente senza parole.è molto attiva anche su. La showgirl con i suoi post a dir poco daogni giorno sconvolge i suoi numerosi followers. Il suo ultimo video di lei che entra inha letteralmente acceso la fantasia dei fan, i quali hanno invaso il post di like e commenti.inè daLa “Bona Sorte ...

Fabrizia Santarelli Instagram, l'entrata in piscina è da urlo: per lei complimenti infiniti

Tra le new entry del famoso game show di Canale 5, Avanti un altro , c'è la Bona Sorte mora, interpretata dalla bellissima modella. Ogni volta che compare nello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti la ragazza lascia il pubblico da casa completamente senza parole.è ...Fabrizia Santarelli Instagram, l'entrata in piscina è da urlo: per lei come sempre i complimenti sembrano essere infiniti ...Primo sole e primo scatto "hot" per la barese Fabrizia Santarelli che illumina gli occhi dei fan con la sua inconfondibile bellezza. Fabrizia insieme alla sorella Cristiana si fanno fotografare al mar ...