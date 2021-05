Eva Mendes | «Se odiate una vostra foto | aspettate 20 anni Poi la amerete»

(Di lunedì 10 maggio 2021) A 47 anni (compiuti il 5 marzo) Eva Mendes, col suo fascino latino, resta una delle attrici più sexy della scena americana. Ma anche lei è stata una ragazza piena di complessi. L’attrice l’ha rivelato postando su Instagram una foto di quando aveva 26 anni, scattata mentre girava il film Once Upon a Time in Mexico.

Vin Diesel, star del franchise di Fast and Furious, ha anticipato la possibilità che ritorni nella celebre saga. L'attrice statunitense di origine cubana ha fatto il suo debutto all'interno del franchise nel 2003, in 2 Fast 2 Furious, dove ha interpretato l'agente sotto copertura Monica Fuentes. È considerata una delle donne più belle del mondo, eppure Eva Mendes non ha sempre amato il suo iconico viso. L'attrice, compagna del collega Ryan Gosling, ha rivelato di non aver sempre amato il suo aspetto. In una recente intervista in occasione dei 20 anni del franchise, Vin Diesel ha lasciato intendere che Eva Mendes potrebbe tornare nel decimo capitolo di Fast and Furious.