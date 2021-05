Europa, tempo di futuro. von der Leyen: “Ora nuova solidarietà tra generazioni” (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Per il futuro dell‘Unione europea serve una ”nuova solidarietà e una giustizia sociale tra le generazioni”, un nuovo ”dialogo strutturale intergenerazionale” con i giovani chiamati ad avere “un ruolo centrale in questo cambiamento”. E’ quanto ha dichiarato la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza sul futuro dell’Europa che si è svolta ieri a Strasburgo. All’evento erano presenti il Presidente francese, Emmanuel Macron, il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli e il leader portoghese Antonio Costa, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’UE. “Dobbiamo garantire che la Conferenza sul futuro dell’Europa non sia solo un esercizio intellettuale o un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Per ildell‘Unione europea serve una ”e una giustizia sociale tra le”, un nuovo ”dialogo strutturale intergenerazionale” con i giovani chiamati ad avere “un ruolo centrale in questo cambiamento”. E’ quanto ha dichiarato la Presidente della Commissione Ue, Ursula von dernel corso della Conferenza suldell’che si è svolta ieri a Strasburgo. All’evento erano presenti il Presidente francese, Emmanuel Macron, il presidente dell’rlamento, David Sassoli e il leader portoghese Antonio Costa, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’UE. “Dobbiamo garantire che la Conferenza suldell’non sia solo un esercizio intellettuale o un ...

