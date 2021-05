Europa cerca l' intesa sui diritti sociali | fondo comune per lavoro | welfare e formazione

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) La dialettica povera dei social media schiaccia la realtà in due schematiche dimensioni: il pollice alzato dei like o il pollice verso il basso, come nei feroci giochi gladiatorii da Circo Massimo, la vita o la morte. Gli hater o i follower, senza margini di critica ragionata e consapevole. I no vax integralisti, ostili a scienza e competenza e gli adoratori plaudenti di qualunque cosa dica uno scienziato su twitter o in Tv, dimenticando che proprio la scienza è ri, dubbio, esperimento, percorso per trials and errors, conquiste ogni volta da ridiscutere e superare. Apocalittici o integrati, come avrebbe detto Umberto Eco. La realtà che ogni giorno ci tocca vivere, invece, è sempre più complessa, refrattaria alle retoriche della banale semplificazione. Ci impone di pensare e decidere non per le opposizioni nette dell’aut aut ma secondo le composizioni dell’et et: ...