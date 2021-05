«Essere costantemente connessi nel mondo del gaming espone a rischi sia i brand che le persone» (Di lunedì 10 maggio 2021) «Il confine tra la vita reale e quella del gaming online e della realtà aumentata è stato valicato: quello che possiamo fare è cercare, per quanto possibile, di controllare e di mettere degli argini. Bisogna regolamentare per evitare che tutto possa arrivare a sfociare nel darkweb e nella cybercriminalità», ci spiega la giornalista Claudia Tamiro. I dati parlano chiaro: l’industria videoludica ha registrato – nel 2020 – una crescita del 21,9% rispetto alla precedente rilevazione e muove un giro di affari che si aggira attorno ai 2 miliardi e 179 milioni di euro. Partendo da qui abbiamo sviluppato una riflessione sui metaversi e sul gaming online. Per metaversi si intende qui mondo virtuali interconnessi in cui si riversa buona parte della popolazione mondiale, trascorrendo ore e ore delle proprie giornate interagendo e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 maggio 2021) «Il confine tra la vita reale e quella delonline e della realtà aumentata è stato valicato: quello che possiamo fare è cercare, per quanto possibile, di controllare e di mettere degli argini. Bisogna regolamentare per evitare che tutto possa arrivare a sfociare nel darkweb e nella cybercriminalità», ci spiega la giornalista Claudia Tamiro. I dati parlano chiaro: l’industria videoludica ha registrato – nel 2020 – una crescita del 21,9% rispetto alla precedente rilevazione e muove un giro di affari che si aggira attorno ai 2 miliardi e 179 milioni di euro. Partendo da qui abbiamo sviluppato una riflessione sui metaversi e sulonline. Per metaversi si intende quivirtuali interin cui si riversa buona parte della popolazione mondiale, trascorrendo ore e ore delle proprie giornate interagendo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Essere costantemente Le 5 cose che tutti fanno senza pensare e che tolgono tantissima energia fisica e mentale Allo stesso modo, preoccuparsi per tutto ciò che accade ed essere costantemente rancorosi e arrabbiati potrebbe nuocere gravemente alla nostra serenità fisica e mentale. Cercare di migliorare la ...

Campania Bcc fondamentali per l'economia La presenza del credito cooperativo si è costantemente rafforzata: gli sportelli sono passati da ...è l'applicazione del "principio di proporzionalità così da consentire alle singole Bcc di essere ...

In pochi sanno che per avere il basilico sempre rigoglioso bisogna evitare questi comuni errori Proiezioni di Borsa Frodi nel miele: come viene contraffatto il terzo prodotto più adulterato al mondo Il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo, ma quali sono le frodi alimentari più diffuse da cui guardarsi, nel comprarlo? Amiamo il miele, ne vogliamo sempre di più e siamo sempre di più a ...

