Escalation di violenze a Gerusalemme, la polizia israeliana lancia granate dentro la moschea di al-Aqsa – I video (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la terza notte di scontri tra le autorità israeliane e i manifestanti palestinesi riunitisi per protestare contro lo sfratto di decine di famiglie palestinesi dal quartiere di Sheik Jarrah, a Gerusalemme Est, questa mattina la polizia israeliana ha fatto nuovamente irruzione nella moschea di al-Aqsa, lanciando granate contro le persone presenti all'interno. Scontri sono poi scoppiati nell'area della Spianata delle moschee. Secondo la Mezzaluna Rossa, sono già centinaia i palestinesi rimasti feriti o contusi nel corso degli scontri di questa mattina. Cinquanta di essi sono stati ricoverati in un ospedale di Gerusalemme est e in un ospedale da campo allestito presso la Spianata. May 10, 2021

