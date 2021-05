Enrico Letta non sta sereno: ecco cosa succede nel Pd (Di lunedì 10 maggio 2021) La modalità con cui si è arrivati alla scelta di Gualteri ha sollevato perplessità: "Letta sbaglia a trattare Conte da interlocutore privilegiato" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) La modalità con cui si è arrivati alla scelta di Gualteri ha sollevato perplessità: "sbaglia a trattare Conte da interlocutore privilegiato"

Advertising

fattoquotidiano : Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matte… - bobogiac : Il fatto che Enrico Letta consideri il #referendum come un modo di “buttare la palla in tribuna” la dice lunga sull… - SusannaCeccardi : Sonora bocciatura per Enrico Letta, la stragrande maggioranza degli elettori del suo partito non ritiene lo ius sol… - Roby_Romani : RT @bobogiac: Il fatto che Enrico Letta consideri il #referendum come un modo di “buttare la palla in tribuna” la dice lunga sulla deriva… - LucaFrassineti : RT @bobogiac: Il fatto che Enrico Letta consideri il #referendum come un modo di “buttare la palla in tribuna” la dice lunga sulla deriva… -