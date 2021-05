Ennesima impresa sportiva per Castori | l' ex Cesena riporta la Salernitana in A dopo 23 anni

(Di lunedì 10 maggio 2021)per Fabrizio. Il tecnico marchigiano, ex molto amato a, ha portato in serie A lamandando in visibilio l'intera città. Decisivo il 3 - 0 in casa ...

Persona discutibile ma il fatto che appena compiuta l'ennesima impresa i 'giornalai' invece di congratularsi si concentri…

sportiva per Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano, ex molto amato a Cesena, ha portato in serie A la Salernitana mandando in visibilio l'intera città. Decisivo il 3 - 0 in casa ...Oggi "Enzo" Mineo stava lavorando all'commemorazione della strage di Capaci nella quale ... Indimenticabili il tempo e la responsabilità condivisi in pochi mesi nel 1985 nell'di ...I vaccini come l’acqua un “bene comune”, due parole che esprimono in una sintesi perfetta un concetto da condividere. La pandemia si sconfigge solo vaccinando tutti, comprese ...CALCIO - Il 66enne tecnico di San Severino, tolentinate d'adozione, è guarito dal Covid ed è potuto andare in panchina nella sfida decisiva giocata a Pescara e vinta 3 a 0. E' la settima promozione de ...