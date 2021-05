Energie rinnovabili per una transizione ecologica sostenibile, Marevivo organizza una tre giorni online (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mai come in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere il concetto di “transizione ecologica”, ma una vera transizione ecologica non può prescindere dall’abbandono dei combustibili fossili in favore delle numerose alternative sostenibili e rinnovabili che tutti conosciamo”. E’ quanto sostiene Marevivo Onlus, l’associazione ambientalista presieduta da Rosalba Giugni, che ha organizzato dall’11 al 13 maggio una serie di appuntamenti online “per affrontare il tema delle Energie rinnovabili per una transizione energetica sostenibile”. “Non si tratta di una scelta auspicabile – si legge ancora nella nota diffusa da Marevivo -, ma necessaria: abbiamo meno di 10 anni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mai come in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere il concetto di “”, ma una veranon può prescindere dall’abbandono dei combustibili fossili in favore delle numerose alternative sostenibili eche tutti conosciamo”. E’ quanto sostieneOnlus, l’associazione ambientalista presieduta da Rosalba Giugni, che hato dall’11 al 13 maggio una serie di appuntamenti“per affrontare il tema delleper unaenergetica”. “Non si tratta di una scelta auspicabile – si legge ancora nella nota diffusa da-, ma necessaria: abbiamo meno di 10 anni ...

