Emergenza coronavirus, cambiano tutte le regole. Ecco le nuove decisioni di Draghi (Di lunedì 10 maggio 2021) Nei prossimi giorni, entro mercoledì al massimo, ci sarà una nuova riunione per decidere i cambiamenti del decreto anti covid in vigore dal 26 aprile; dopo il monitoraggio settimanale del 14 maggio si valuterà, in base ai numeri, se allentare le restrizioni: se la discesa della curva epidemiologica rimarrà costante, ci potranno essere novità anche nelle riaperture. I cambiamenti Probabilmente dal 15 maggio non ci sarà più l'obbligo di quarantena per chi torna dai Paesi Ue, dalla Gran Bretagna e da Israele che non dovrà più sottoporsi a cinque giorni di quarantena, come avviene ora; basterà infatti una certificazione di vaccinazione o di guarigione dal Covid o un tampone risultato negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Altra grande novità, dal 17 maggio, potrebbe cambiare finalmente il coprifuoco, che dovrebbe essere spostato dalle attuali 22 alla mezzanotte, ...

