Elon Mask ha rivelato in diretta tv: "ho la sindrome di Asperger"

Elon Musk, l'inventore di Tesla e dei viaggi su Marte, ha confessato al Saturday Night Live di essere affetto dalla sindrome di Asperger

Elon Mask, l'uomo delle grandi innovazioni tecnologiche, della macchina elettrica e dei viaggi su Marte, continua a stupirci. Questa volta, però, non ha rivelato il suo nuovo progetto, ma in diretta televisiva ha parlato della malattia di cui soffre. Ospite al Saturday Night Live, il magante ha rivelato di essere affetto dalla sindrome di Asperger. Lo ha fatto senza alcuna retorica, ma con una verve e un'ironia tipica anche del programma. Elon Mask ha esordito, dicendo: «Sto facendo la storia perché sono la prima persona con la ...

