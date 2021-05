Elezioni a Roma, il centrodestra ha un jolly? (Di lunedì 10 maggio 2021) Dicono che i vecchi democristiani le cose della politica le capiscano al volo. Hanno fiuto. E quando un indizio passa da un ex Dc del calibro di Gianfranco Rotondi, forse l’ultimo vero figlio della Balena Bianca, va preso quanto meno in considerazione. Si sussurra nei palazzi della politica Romana che il prossimo candidato sindaco al Campidoglio possa essere il senatore Maurizio Gasparri. A lanciare il sasso nello stagno è Paolo Madron, direttore di tag43.it in un tweet rilanciato neppure tre minuti dopo da Rotondi. Lapidario: “Sarebbe una valida soluzione”. Che nel linguaggio democristiano potrebbe voler dire: è vero, ci stanno lavorando, e forse non è neppure una cattiva idea. Caos a sinistra Anche perché al momento l’unica cosa di eterna che ha l’Urbe è l’attesa che deve subire per capire quali saranno tutti i cavalli di razza schierati alla partenza. Il Pd alla ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 maggio 2021) Dicono che i vecchi democristiani le cose della politica le capiscano al volo. Hanno fiuto. E quando un indizio passa da un ex Dc del calibro di Gianfranco Rotondi, forse l’ultimo vero figlio della Balena Bianca, va preso quanto meno in considerazione. Si sussurra nei palazzi della politicana che il prossimo candidato sindaco al Campidoglio possa essere il senatore Maurizio Gasparri. A lanciare il sasso nello stagno è Paolo Madron, direttore di tag43.it in un tweet rilanciato neppure tre minuti dopo da Rotondi. Lapidario: “Sarebbe una valida soluzione”. Che nel linguaggio democristiano potrebbe voler dire: è vero, ci stanno lavorando, e forse non è neppure una cattiva idea. Caos a sinistra Anche perché al momento l’unica cosa di eterna che ha l’Urbe è l’attesa che deve subire per capire quali saranno tutti i cavalli di razza schierati alla partenza. Il Pd alla ...

