Ecco perché il vaccino Pfizer non va "aggiornato" (Di lunedì 10 maggio 2021) L'azienda fa sapere che quello attualmente in uso riesce ad essere efficace contro tutte le varianti. Necessaria, comunque, una dose di richiamo dopo 9-12 mesi dalla vaccinazione completa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) L'azienda fa sapere che quello attualmente in uso riesce ad essere efficace contro tutte le varianti. Necessaria, comunque, una dose di richiamo dopo 9-12 mesi dalla vaccinazione completa

Advertising

borghi_claudio : Ops, ci siamo accorti che l'Rt non è affidabile. Le Regioni e il paradosso dell'Rt: 'Ecco perché l'indice di conta… - Noiconsalvini : ?? Francesco Zambon: 'Io so che la Cina è allergica alle discussioni, ma noi abbiamo il dovere di capire in maniera… - repubblica : Green Deal, ecco perché il carbone non sarà più conveniente. 'L'Ue potrà farne a meno già nel 2030' - Nems___ : RT @diciottovannii: «giulié» «giuliè? mi chiama spesso mio padre così» «lo so??» «ah ecco perché l’hai detto, perché l’hai sentito» NON TOCC… - Gina53647648 : RT @diciottovannii: «giulié» «giuliè? mi chiama spesso mio padre così» «lo so??» «ah ecco perché l’hai detto, perché l’hai sentito» NON TOCC… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Giulia Salemi a Roma: la sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli ...al suo vastissimo pubblico social perché Fariba, finita in nomination, prosegua la sua avventura da naufraga in Honduras. Giulia Salemi, la sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli Ecco, ...

NN a tu per tu con i Tazenda: 'Essere sardi è uno stato mentale, Andrea Parodi sempre con noi" ... ecco che lì si diffonde un'aura più magica: è come se questo nutrimento che viene dato ad un posto ... Era più di un amico, perché l'amicizia è una cosa molto importante, ma quando questa è condita da ...

La Salernitana sale in Serie A: ecco perché Lotito deve vendere il club Il Romanista ...al suo vastissimo pubblico socialFariba, finita in nomination, prosegua la sua avventura da naufraga in Honduras. Giulia Salemi, la sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli, ......che lì si diffonde un'aura più magica: è come se questo nutrimento che viene dato ad un posto ... Era più di un amico,l'amicizia è una cosa molto importante, ma quando questa è condita da ...