“Ecco come nasce Siamo Solo Noi”, la rivelazione inattesa di Vasco Rossi (Di lunedì 10 maggio 2021) Continuano i post a “sfondo storico” di Vasco Rossi che, da qualche settimana, sta allietando i propri followers Instagram con racconti, aneddoti ed esperienza di vita vissuta: oggi è il turno delle genesi di Siamo Solo Noi. Ecco come è andata E’ un Vasco Rossi sempre più padrone del mezzo quello che, da qualche settimana, sta allietando i propri followers Instagram, oltre un milione e settecentomila, con racconti, aneddoti e spezzoni, poco conosciuti, dalle propria immensa carriera artistica. Oggi è il turno di Siamo Solo Noi la canzone manifesto del Blasco pubblicata il 9 aprile del 1981, quaranta anni fa, all’interno dell’omonimo album, il quarto in studio del rocker di Zocca. Un disco che, tra le ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Continuano i post a “sfondo storico” diche, da qualche settimana, sta allietando i propri followers Instagram con racconti, aneddoti ed esperienza di vita vissuta: oggi è il turno delle genesi diNoi.è andata E’ unsempre più padrone del mezzo quello che, da qualche settimana, sta allietando i propri followers Instagram, oltre un milione e settecentomila, con racconti, aneddoti e spezzoni, poco conosciuti, dalle propria immensa carriera artistica. Oggi è il turno diNoi la canzone manifesto del Blasco pubblicata il 9 aprile del 1981, quaranta anni fa, all’interno dell’omonimo album, il quarto in studio del rocker di Zocca. Un disco che, tra le ...

Advertising

borghi_claudio : @vanderscald @armandosiri No come non c'è più. Ecco qui. Il video di Siri che racconta l'accertamento personale che… - you_trend : ?? Come è cambiato il consenso per i principali partiti italiani negli ultimi tre anni? ?? Ecco l'evoluzione della… - ZZiliani : Ricordate quando #Bolt voleva darsi al calcio? Correva fortissimo, naturalmente, ma i piedi non c’erano. Ecco,… - vminglxs : la prof di italiano mi ha chiesto di rispondere a delle domande e io ne ho lette altre MA COME SI FA AD ESSERE COSÌ… - ScaltritiLab : Come promesso, ecco un thread su papillomavirus. Ci sono decine di papillomavirus, non tutti pericolosi. Tra quelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Juventus, Pirlo confermato in panchina: la situazione Nessun esonero per lui verso la gara di mercoledì come appreso da Juventusnews24. Ecco le ultime notizie. Dopo la sconfitta con il Milan la dirigenza bianconera si ...

Sarah Paulson protagonista dell'horror RUN, ecco il trailer italiano Un horror psicologico che mostra come, quando l'amore di una madre diventa troppo stretto? devi scappare. Sarah Paulson è stata la prima attrice ad aggiudicarsi nello stesso anno il Golden Globe, l'...

Puglia, da oggi in zona gialla: ecco come comportarsi Foggia Reporter Juve, tutti alla Continassa: Pirlo guida l'allenamento, ecco cosa sta succedendo Come ogni lunedì mattina alla Continassa c'erano tutti: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini. Ma le circostanze cambiano anche l'ord ...

Codice Sconto Bernabei Rispamiare con i codici sconto Bernabei non è mai stato così semplice! Preleva il coupon dalla lista che troverai qui sotto, applicalo al carrello e lo sconto ti verrà subito applicato! Godere del pia ...

Nessun esonero per lui verso la gara di mercoledìappreso da Juventusnews24.le ultime notizie. Dopo la sconfitta con il Milan la dirigenza bianconera si ...Un horror psicologico che mostra, quando l'amore di una madre diventa troppo stretto? devi scappare. Sarah Paulson è stata la prima attrice ad aggiudicarsi nello stesso anno il Golden Globe, l'...Come ogni lunedì mattina alla Continassa c'erano tutti: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini. Ma le circostanze cambiano anche l'ord ...Rispamiare con i codici sconto Bernabei non è mai stato così semplice! Preleva il coupon dalla lista che troverai qui sotto, applicalo al carrello e lo sconto ti verrà subito applicato! Godere del pia ...