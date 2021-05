Easyjet multata per 2,8 milioni dall’Antitrust: “Da giugno 2020 ha cancellato molti voli senza dare rimborsi ma solo voucher” (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato una multa da 2,8 milioni a Easyjet per pratiche commerciali scorrette relative alla cancellazione di voli in seguito alle limitazioni legate al Covid. Nel mirino la vendita dei biglietti aerei per voli operanti dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale il decreto del 16 maggio 2020 ha nuovamente consentito gli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio nazionale e sono venuti quindi meno i limiti alla circolazione fissati per limitare il contagio. Alla luce delle evidenze istruttore, spiega l’Autorità, risulta che “Easyjet, venute meno le restrizioni alla circolazione, ha tenuto una condotta non rispondente al canone di diligenza professionale atteso, quando ha proceduto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato una multa da 2,8per pratiche commerciali scorrette relative alla cancellazione diin seguito alle limitazioni legate al Covid. Nel mirino la vendita dei biglietti aerei peroperanti dal 3, data a partire dalla quale il decreto del 16 maggioha nuovamente consentito gli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio nazionale e sono venuti quindi meno i limiti alla circolazione fissati per limitare il contagio. Alla luce delle evidenze istruttore, spiega l’Autorità, risulta che “, venute meno le restrizioni alla circolazione, ha tenuto una condotta non rispondente al canone di diligenza professionale atteso, quando ha proceduto a ...

