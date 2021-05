“É sempre mezzogiorno” | zuppa di cannellini e finocchi di Marco Bianchi

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 10 maggio 2021) Come spesso accade, di lunedì,fa capolino nelle cucine deldi Rai1 per suggerirci qualche idea semplice, ma golosa, per cucinare gli alimenti alleati della nostra salute. Oggi, in particolare, tocca a verdure e legumi, quindi a ad unadi. Ingredienti 800 g fagioliprecotti, 1 cipolla, 3, peperoncino, 250 ml passata di pomodor, 50 g concentrato di pomodoro, 10 g paprika dolce, olio evo Procedimento In un tegame, mettiamo ia fette, la cipolla affettata e copriamo con l’acqua. Lasciamo bollire dolcemente, coperto, per mezz’ora. A questo punto, uniamo i fagioliprecotti e ben sciacquati. Aggiungiamo anche la passata di ...