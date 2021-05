E’ Sempre Mezzogiorno | reunion tra Antonella Clerici e la ’seconda mamma’ Anna Moroni – Video

(Di lunedì 10 maggio 2021)A E’va in scena un’affettuosa. Nel corso della puntata odierna,ha infatti potuto riabbracciare, sua compagna a La Prova del Cuoco per 18 anni. Un incontro sentito ed emozionante con quella che la conduttrice ha definito come la sua “seconda mamma”. Dopo aver fatto presente ai telespettatori che stava per accogliere in studio, per una settimana, una persona a lei molto cara,ha introdotto la sua ospite: “Per 18 anni, siamo state tutti i giorni fianco a fianco,insieme,con i consigli. E’ stata, l’hodetto, la ...

Advertising

RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: le ricette del 10 maggio 2021 - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pane di segale valtellinese - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Zuppa di cannellini e finocchi - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Spighe di grano - bubinoblog : È SEMPRE MEZZOGIORNO: ANTONELLA CLERICI RITROVA ANNA MORONI TRA ABBRACCI ED EMOZIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre Mezzogiorno

Anna Moroni al trucco per partecipare alla puntata di oggi di E'con Antonella ...oggi - dalle 12 - partiranno le prenotazioni per Over 50 e comorbilità sul portale Poste. Ricordo che per i "fuori - lista" c'è la procedura di adesione attraverso il call center. Questa ...ROMA, 10 MAG - "La prima regola del potere è la sopravvivenza. Ma quella è sempre con me". Sono le parole con le quali conosciamo Livia Drusilla in Domina, la nuova serie Sky Original che debutterà pe ...A E’ Sempre Mezzogiorno va in scena un’affettuosa reunion. Nel corso della puntata odierna, Antonella Clerici ha infatti potuto riabbracciare Anna Moroni, sua compagna a La Prova del Cuoco per 18 anni ...