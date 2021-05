E’ Sempre Mezzogiorno | reunion tra Antonella Clerici e la ’seconda mamma’ Anna Moroni – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 10 maggio 2021)A E’va in scena un’affettuosa. Nel corso della puntata odierna,ha infatti potuto riabbracciare, sua compagna a La Prova del Cuoco per 18 anni. Un incontro sentito ed emozionante con quella che la conduttrice ha definito come la sua “seconda mamma”. Dopo aver fatto presente ai telespettatori che stava per accogliere in studio, per una settimana, una persona a lei molto cara,ha introdotto la sua ospite: “Per 18 anni, siamo state tutti i giorni fianco a fianco,insieme,con i consigli. E’ stata, l’hodetto, la ...