“É sempre mezzogiorno” | pane di segale valtellinese di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 10 maggio 2021), ogni lunedì, ci porta in giro per l’Italia, preparando una specialità di una determinata zona. Oggi, in particolare, tocca alla Valtellina ed al suo celebredi, dalla forma particolare e scenografica. Ingredienti 300 g farina tipo 2, 700 g farina diintegrale, 700 g acqua tiepida, 300 g lievito madre non rinfrescato, 20 g sale Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le due farine, tipo 2 e diintegrale, il lievito madre NON rinfrescato (da almeno 2 giorni), mescoliamo con un cucchiaio ed aggiungiamo l’acqua tiepida (a 35°) a filo, continuando a mescolare. Inseriamo il sale e la poca acqua rimasta. Impastiamo qualche minuto ancora, copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare per 2 ore al ...