È ricoverata la coppia italiana tornata dall’India: "Siamo attaccati all'ossigeno" (Di lunedì 10 maggio 2021) È risultato positivo al coronavirus anche il marito della coppia di Campi Bisenzio (Firenze), Enzo Galli, rimpatriata ieri sera insieme alla loro figlia appena adottata di origine indiana, con un volo sanitario proveniente da New Delhi dopo essere rimasti bloccati in India una settimana in piena emergenza coronavirus. Entrambi i coniugi sono ora ricoverati all’ospedale fiorentino di Careggi. “Siamo arrivati questa notte finalmente in Italia ed è stato il momento più bello della nostra vita - dice Simonetta Filippi, in un messaggio vocale inviato dal letto di ospedale a Elena Rondelli, l’avvocato di Prato che la famiglia ha incaricato di organizzare tutte le procedure per il rientro in Italia -. Ci troviamo a Careggi, io a malattie infettive con l’ossigeno perché purtroppo la polmonite bilaterale è abbastanza importante. Anche mio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) È risultato positivo al coronavirus anche il marito delladi Campi Bisenzio (Firenze), Enzo Galli, rimpatriata ieri sera insieme alla loro figlia appena adottata di origine indiana, con un volo sanitario proveniente da New Delhi dopo essere rimasti bloccati in India una settimana in piena emergenza coronavirus. Entrambi i coniugi sono ora ricoverati all’ospedale fiorentino di Careggi. “arrivati questa notte finalmente in Italia ed è stato il momento più bello della nostra vita - dice Simonetta Filippi, in un messaggio vocale inviato dal letto di ospedale a Elena Rondelli, l’avvocato di Prato che la famiglia ha incaricato di organizzare tutte le procedure per il rientro in Italia -. Ci troviamo a Careggi, io a malattie infettive con l’perché purtroppo la polmonite bilaterale è abbastanza importante. Anche mio ...

