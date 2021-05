È il momento delle patate novelle: provatele col pepe giamaicano (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono le patate novelle il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sono un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia: ci troviamo, infatti, nel momento migliore per assaporarle. Gli areali produttivi di riferimento sono le regioni del centro-sud Italia: in termini di volumi sono protagoniste Sicilia e Puglia, da dove proviene la maggior parte del raccolto. Si tratta di varietà particolari, reperibili per un periodo di tempo relativamente breve perché non si prestano alla conservazione e sono abbastanza delicate. Si caratterizzano per la presenza di una buccia molto fine e vanno consumate piuttosto rapidamente. Il rapporto qualità-prezzo è allineato agli anni precedenti e il livello qualitativo risulta decisamente buono. Dotate di svariate proprietà per la salute e il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono leil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sono un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia: ci troviamo, infatti, nelmigliore per assaporarle. Gli areali produttivi di riferimento sono le regioni del centro-sud Italia: in termini di volumi sono protagoniste Sicilia e Puglia, da dove proviene la maggior parte del raccolto. Si tratta di varietà particolari, reperibili per un periodo di tempo relativamente breve perché non si prestano alla conservazione e sono abbastanza delicate. Si caratterizzano per la presenza di una buccia molto fine e vanno consumate piuttosto rapidamente. Il rapporto qualità-prezzo è allineato agli anni precedenti e il livello qualitativo risulta decisamente buono. Dotate di svariate proprietà per la salute e il ...

