Dull Grey – Il trailerVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Nextplayer_it : Dull Grey in arrivo su Switch il 5 Maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Dull Grey

Gaming Today

Si tratta di, una visual novel interattiva dall'approccio minimalista che vedrà protagonisti una madre e un figlio nel tentativo di costruirsi un futuro (qui potete trovare un trailer ). ...In quel momento, come ricorda David Hepworth nel libro Never AMoment - The Story of Rock's ... il Roy Harper di Stormcock ) e i messaggeri del Canterbury Sound (i Caravan di In The Land of...Dopo aver annunciato la chiusura degli store di PS3, PSP e PS Vita, Sony è tornata sui suoi passi, effettuando un vero e proprio dietrofront.